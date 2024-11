Panorama.it - I Bonus per famiglie e lavoratori: novità e conferme per il prossimo anno

Quali sono iperper i prossimi mesi e il 2025? Ci sono già alcuneNatale esteso a una platea più numerosa (4,5milioni di italiani),asilo nido con importo aumentato, percentuali diverse per le detrazioni delle ristrutturazioni. In attesa dell’approvazione della Manovra ecco le principali misure di sostegno previste per l’NATALEVia libera all'estensione della platea del cosiddettoNatale, un contributo una tantum di 100 euro, in arrivo con la tredicesima per idipendenti. I requisiti per ottenerlo sono avere un reddito annuo non superiore a 28mila euro e avere un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico oppure essere genitore single con un figlio a carico. L’importo viene anticipato dal datore di lavoro e poi recuperato tramite compensazione fiscale.