Oasport.it - Dove vedere in tv Monza-Olympiakos, Champions League volley: orario, programma, streaming

La partita più difficile (più per il gioco espresso dai brianzoli in questo primo scorcio di stagione che per la reale forza dell’avversario) delle squadre azzurre impegnate nel primo turno die che chiude ilsettimanale spetta alla Mintche se la vedrà con i greci dell’Olympiacos, allenati da Andrea Gardini. La Mintfa il suo esordio assoluto ingiovedì sera alle 20.00 affrontando una formazione piena di vecchie conoscenze del campionato italiano, abituata alle sfide europee e reduce dalla vittoria nel campionato greco, l’Olympiacos di Atene. Per i brianzoli è l’occasione per provare a spiccare il volo dopo una prima parte di stagione sfortunata e negativa, nella quale sono arrivate sei sconfitte (cinque in campionato e una nella semifinale di Supercoppa) e due sole vittorie al tie break contro Grottazzolina e Taranto.