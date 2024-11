Gaeta.it - Dove fare piercing Roma? I migliori gioielli conformi alle norme europee

Facebook WhatsAppTwitter Se sei alla ricerca di uno studio con un’ampia esperienza nel campo deie dei tatuaggi, il Tribal Tattoo Studio potrebbeal caso tuo. Vediamo insieme le ragioni di questa affermazione, che non riguardano solamente la selezione die orecchini, ma anche un’attenzione maniacale all’igiene e alla sicurezza durante l’esecuzione. Marco Manzo è il primo docente nei corsi professionali obbligatori per gli esercenti l’attività di tatuaggio ein Italia, nonché il primo docente nei corsi professionali sperimentali europei, insegnando le pratiche di igiene sul lavoro e la tecnica. Nel suo studio, tutto il materiale sterile e monouso viene sempre scartato davanti al cliente. Gli orecchini sonoUNI EN 1811, e sono disponibili orecchini in titanio, acciaio chirurgico di grado medico, teflon, bioplastica e lega cromo-cobalto.