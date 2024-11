Metropolitanmagazine.it - Collezione Iniziale Magic The Gathering Fondazioni, ottimo per… chiunque?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ditheè un set davvero interessante per tutti, non ci sono dubbi al riguardo. C’è qualcosa di buono per chi gioca qualunque formato fra terre doppie, ristampe divertenti e pacchetti che diventano quindi piccoli tesoretti da sbustate. Tuttavia, il prodotto più interessante per la line up di questa espansione è senza dubbio la Starter Collection, oditheche dir si voglia (per essere precisi), pubblicata l’8 novembre 2024. Perché? Beh, semplicemente perchè è uno dei punti di accesso preconfezionati più completi mai realizzato per chi si avvicina al mondo di, ma capace anche di offrire valore ai giocatori esperti in cerca di un piccolo boost alla loropre-esistente. Del resto, se inizi a giocare con un pack da oltre 350 carte con cui divertirti e buildare sei Di sicuro in vantaggio, mentre se giochi già da anni, che saranno mai 300 cartine in più da smalitire, no? In realtà, sì e no.