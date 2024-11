Atp Finals | giunta Torino approva aumento fondi per mantenere evento altri 5 anni

Leggi su Sportface.it

“Oggi lahato il Bilancio previsionale triennale che contiene anche lo stanziamento incrementato perle Atp. Il bilancio fa riferimento ai primi 3perché è triennale, ma rappresenta lo sforzo concreto che abbiamo fatto per rispondere alle esigenze che ci sono state rappresentate da Fitp (Federazione italiana tennis e padel, ndr) di incremento deicon l’obiettivo di tenere leper, in maniera parallela a quello fa la Regione con cui lavoriamo in modo sinergico per questo”. Questo l’annuncio, a margine dell’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione urbana dei tre campi sportivi di Pietra Alta-Falchera, del sindaco Stefano Lo Russo. Si tratta di undi circa il 30%, da 1,5 milioni, cifra stanziata ancora per il 2025, a 2,3 milioni.