Gaeta.it - Visita dell’arcivescovo a Lublino: un incontro salvifico con i detenuti della KUL

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati ha recentementeto il Centro di detenzione di, in Polonia, interagendo con iche sono impegnati negli studi presso l’Università Cattolica Giovanni Paolo II . Durante questo, l’arcivescovo ha messo in evidenza l’importanza dell’educazione efede, sottolineando come questi aspetti possano trasformare le vite di coloro che si trovano privatilibertà.L’con iDurante laal Centro di detenzione, l’arcivescovo ha avuto l’opportunità di dialogare con iche partecipano ai corsiFacoltà di Teologiafamiglia, focalizzata sulla cura delle persone disabili. L’arcivescovo ha dichiarato che “Noi cristiani crediamo che Dio guarda sempre l’uomo con occhio benevolo,” evidenziando che l’educazione e la formazione alla fede rappresentano un’opportunità unica per i carcerati.