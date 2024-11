Tennis –Ennesima sfida tra Sinner favorito e Medvedev ma Jannik guarda già oltre | trionfo alle Finals a 157 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Tennis –Ennesima sfida tra Sinner, favorito, e Medvedev ma Jannik guarda già oltre: trionfo alle Finals a 1,57 su Sisal.it

(Adnkronos) - Roma, 13 novembre 2024 –Quindicesimo incrocio in assoluto, il sesto solo nel 2024.Latrae Daniilè diventata ormai un classico delda quando, nel 2020, si incrociarono per la prima volta all'Open di Marsiglia. Il russo si impose su un giovanissimo, entrato in tabellone per sostituire l'infortunato Daniel Evans. Fino all'ottobre dello scorso anno,è stato un incubo per l'italiano visto che aveva vinto tutti e sei i precedenti. Ma, dalla finale di Pechino in voi, il vento è completamente cambiato: 7 successi a 1 per l'attuale numero 1 del mondo con la perla della finale degli Australian Open vinta dopo aver rimontato 2 set di svantaggio.sino per la terza voltaATPcon un successo per parte ma, stavolta, la bilancia pende tutta dalla parte del ragazzo di San Candido: secondo gli espertila vittoria diè data a 1,20 rispetto al 4,50 di