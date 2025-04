I recenti sviluppi e le reazioni mondiali ai dazi di Trump

Trump ha annunciato il 9 aprile, ora della costa orientale, che «l’applicazione delle tariffe reciproche di tutti i paesi sarà sospesa come inizialmente previsto (temporaneamente al 10%) per 90 giorni», e che «la Repubblica Popolare della Cina è un’eccezione e i dazi saranno aumentati al 124% (escluse le cosiddette tariffe punitive aggiuntive del 20% come il Fentanyl Act)», il Consiglio di Stato e il sistema diplomatico cinesi sono rimasti in silenzio per più di 37 ore (durante le quali solo pochi ministeri e commissioni hanno emesso “avvisi di viaggio” e “avvisi di studio all’estero” negli Stati Uniti d’America, o hanno affermato attraverso i media ufficiali che «a tutti i film statunitensi di Hollywood sarà vietata l’uscita in Cina»), e poi hanno finalmente rilasciato una risposta ufficiale. Leggi su Ildenaro.it Aprile 2025Da quando il presidente degli Stati Uniti d’Americaha annunciato il 9 aprile, ora della costa orientale, che «l’applicazione delle tariffe reciproche di tutti i paesi sarà sospesa come inizialmente previsto (temporaneamente al 10%) per 90 giorni», e che «la Repubblica Popolare della Cina è un’eccezione e isaranno aumentati al 124% (escluse le cosiddette tariffe punitive aggiuntive del 20% come il Fentanyl Act)», il Consiglio di Stato e il sistema diplomatico cinesi sono rimasti in silenzio per più di 37 ore (durante le quali solo pochi ministeri e commissioni hanno emesso “avvisi di viaggio” e “avvisi di studio all’estero” negli Stati Uniti d’America, o hanno affermato attraverso i media ufficiali che «a tutti i film statunitensi di Hollywood sarà vietata l’uscita in Cina»), e poi hanno finalmente rilasciato una risposta ufficiale.

Potrebbe interessarti anche:

Tradimento anticipazioni, Oylum incinta: Tolga e Guzide reazioni

Nelle nuove puntate di Tradimento, Oylum scopre di essere incinta. Ebbene sì, la dolce figlia di Guzide si ritrova a fare questa scoperta, mentre vive una situazione abbastanza complicata. Le ...

Meloni alla riunione dei "falchi", rumors: "rapidi sviluppi" su migranti e Albania, cosa sta succedendo

Giorgia Meloni non vuole perdere tempo. E così a margine del Consiglio Ue potrebbe essere arrivata la svolta sul nodo immigrazione. Infatti il presidente del Consiglio, insieme ai primi ministri ...

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi punta alla semilibertà: pg valuta gli atti e le recenti interviste

Pavia, 9 aprile 2025 – Doppia udienza, oggi, per il delitto di Garlasco: a Milano l'udienza per valutare la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per ...

I recenti sviluppi e le reazioni mondiali ai dazi di Trump. Guerra in Ucraina: gli ultimi sviluppi dopo il Vertice di Londra e le dichiarazioni dal Cremlino. Gli Stati Uniti rifiutano di appoggiare una risoluzione Onu contro l'aggressione russa - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avuto un incontro con il suo omologo cinese, Wang Yi. Proteste in Argentina contro il Mega-Decreto di Deregulation: Milei sotto Pressione - Ultimi Sviluppi e Reazioni. La reazione di Chiara Ferragni al flirt di Fedez con la modella: il commento. Sulla scena mondiale, l'Europa non può permettersi di essere un semplice spettatore. Abbiamo bisogno di una "bussola strategica".. Ne parlano su altre fonti

Scrive gaeta.it: La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina: sviluppi recenti e reazioni globali - Le recenti fluttuazioni nei titoli di Stato hanno sollevato interrogativi ... portandole dal 84% al 125%. Questa reazione indica una escalation significativa nella controversia sui dazi, proprio ...