Liceo Alessi 78 docenti e amministrativi contro azzeramento del ufficio di vicepresidenza

Liceo scientifico Alessi di Perugia è sempre più incandescente e aggrovigliata. Il ritorno alla dirigenza della professoressa Laura Carmen Paladino, a seguito di una sentenza in relazione al suo allontanamento con l’istituto affidato ad un super dirigente, ha riacceso antichi. Perugiatoday.it - Liceo Alessi, 78 docenti e amministrativi contro l'azzeramento dell'ufficio di vicepresidenza Leggi su Perugiatoday.it La situazione alscientificodi Perugia è sempre più incandescente e aggrovigliata. Il ritorno alla dirigenzaa professoressa Laura Carmen Paladino, a seguito di una sentenza in relazione al suo allontanamento con l’istituto affidato ad un super dirigente, ha riacceso antichi.

Liceo Alessi, 78 docenti e amministrativi contro l'azzeramento dell'ufficio di vicepresidenza. Al liceo Monti 28 centisti. Il Liceo "Alessi" diventa "internazionale", adesso gli studenti frequenteranno corsi bilingue. Riesi, 100 su 100 a dieci ragazzi bravissimi. Mix di eccellenze anche per il liceo scientifico J. da Ponte che in. Tutti i voti della maturità allo Scientifico "Righi". Ne parlano su altre fonti

Riporta umbria24.it: Liceo Alessi di Perugia, 76 tra prof e Ata: «Gestione non garantisce operatività e serenità» - «Solidarietà ai vicepresidi» silurati del liceo scientifico Alessi di Perugia. Una lettera aperta è stata firmata e diffusa da 76 tra prof e personale Ata per esprimere «preoccupazione» in relazione a ...

Nota di umbria24.it: Perugia, all’Alessi la preside silura i vice. I genitori: «Situazione ormai insostenibile» - di Daniele Bovi Al liceo Alessi di Perugia la tensione rimane alta. Nelle scorse ore infatti con una circolare la preside, Laura Carmen Paladino, ha deciso di silurare l’ufficio di vicepresidenza sost ...

corrieredellumbria.it riferisce: Perugia, al liceo Alessi cambia lo staff della vicepresidenza. I genitori: "Situazione insostenibile"