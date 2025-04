Gestione servizio idrico si punta sempre più su sicurezza generale e qualità del ambiente

Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro. Questo importante riconoscimento attesta il significativo impegno nel migliorare. Leccotoday.it - Gestione servizio idrico: si punta sempre più su sicurezza generale e qualità dell'ambiente Leggi su Leccotoday.it La certificazione internazionale UNI EN ISO 45001:2023, rilasciata dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, definisce i requisiti per un Sistema dia Salute esul Lavoro. Questo importante riconoscimento attesta il significativo impegno nel migliorare.

“Referendum tradito e gestione pubblica del servizio idrico”: il convegno a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 3 aprile 2025 alle ore 15, a Benevento, presso la sala convegni di Palazzo De Simone, piazza Arechi II, si terrà un convegno dal titolo “Referendum tradito e ...

Milano, maxi investimento sul servizio idrico e la consulenza dell’intelligenza artificiale sulla gestione dell’acqua

Milano, 20 marzo 2025 – Acqua economica a Milano rispetto al resto d’Italia e d’Europa ma è in arrivo un piano di investimenti da 323 milioni di euro per migliorare il servizio idrico cittadino ...

Servizio idrico, il Tar dice "no" alla gestione diretta a Camastra

Gestione diretta del servizio idrico del comune di Camastra, dal Tar arriva un primo "no" che fissa anche alcuni principi non solo per quei centri fin qui esclusi dall'autonomia gestionale, ma ...

Gestione servizio idrico: si punta sempre più su sicurezza generale e qualità dell'ambiente. Gestione del servizio idrico, entro aprile pronti gli atti. Incontro con i tecnici. Da Castiglione della Pescaia parte un nuovo corso per la gestione del servizio idrico toscano. Sorical subentra nella gestione del servizio idrico nel Crotonese. Campobasso, sud a confronto sul futuro del sistema idrico: «L'acqua unisce e non divide». Futuro del servizio idrico, la sindaca Mariani: "Serve un grande soggetto pubblico per la gestione". Ne parlano su altre fonti

Come scrive greenreport.it: Da Castiglione della Pescaia parte un nuovo corso per la gestione del servizio idrico toscano - La crisi climatica in corso, provocata dall’impiego dei combustibili fossili, sta rendendo sempre più probabili e intensi gli eventi meteo estremi – in Toscana si contano sei grandi alluvioni in appen ...

Lo riporta luccaindiretta.it: Futuro del servizio idrico, la sindaca Mariani: “Serve un grande soggetto pubblico per la gestione” - Anche l'ex onorevole interviene sul dibattito in corso: "Bene estendere alla Piana il dialogo con la conferenza territoriale Toscana Nord" ...

Secondo gaeta.it: La gestione delle risorse idriche in Sardegna: dati e criticità emergenti nel 2023 - L'Istat denuncia il razionamento dell'acqua in un terzo dei capoluoghi del Mezzogiorno, evidenziando criticità nella gestione delle risorse idriche e la crescente sfiducia dei cittadini nel servizio.