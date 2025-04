Villa Filanda Antonini workshop Ikebana con Rebekka Clarke

workshop pratico, esplorerai le fioriture stagionali e imparerai l'arte del design floreale moderno. Guidato dalla designer floreale @Rebekkalily, scoprirai come scegliere i fiori, creare splendide tavolozze di colori e padroneggiare le.

Villa Filanda Antonini: workshop Ikebana con Rebekka Clarke. WORKSHOP DI CERAMICA BASE INTENSIVO, VILLA FILANDA ANTONINI.. CORSO DI CERAMICA BASE, MAGGIO IN VILLA FILANDA ANTONINI. Treviso, "Nutrire": l’arte come gesto di cura nella mostra collettiva di Hatipoglu, Mandray e Zanichelli. Open atelier in Villa Filanda Antonini. Mettiamoci la zucca, una maratona di eventi lunga un mese tra cultura, arte ed enogastronomia. Ne parlano su altre fonti

exibart.com comunica: Villa Filanda Antonini - Villa Filanda Antonini è un centro culturale a Villorba, vicino a Treviso. Fondato nel 2021, ospita residenze artistiche e promuove la sperimentazione transdisciplinare tra arte, design e architettura ...

Nota di exibart.com: VILLA FILANDA ANTONINI ARTISTS RESIDENCY - Villa Filanda Antonini (VFA) è un programma di residenze artistiche sostenuto dalla Arper Feltrin Foundation. Situata nell’antica filanda serica di Lancenigo, Villorba, è uno spazio dedicato alla ...