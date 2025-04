Cultweb.it - È ufficiale: i meteoriti ricchi di carbonio non colpiscono la Terra perché sono “fritti” dal Sole

Gli asteroididitra i più diffusi nello spazio. Eppure sulladi questinon c’è quasi traccia.? Un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy svela finalmente il motivo, mettendo in luce un doppio processo di filtro cosmico che ne impedisce l’arrivo sul nostro pianeta. E sì, c’entra il. Ma partiamo dall’inizio. Iframmenti di asteroidi, testimoni diretti della nascita del nostro Sistema Solare. Tra questi, le condriti carbonaceeconsiderate le più antiche e incontaminate, veri e propri archivi spaziali di importanza strategica per gli astronomi. Ricche di composti organici, acqua e persino amminoacidi, rappresentano una chiave per comprendere l’origine della vita. Tuttavia, nonostante le missioni spaziali OSIRIS-REx e Hayabusa2 abbiano riportato campioni da asteroidi come Bennu e Ryugu, idi questo tipo rinvenuti sullasorprendentemente pochi.