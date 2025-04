Giancarlo Giorgetti Italia pronta ad affrontare le sfide internazionali

Italia sarà all'altezza delle sfide che il quadro internazionale impone". Lo afferma Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle finanze. "Lo scenario che viviamo deve suscitare determinazione a trovare risposte adeguate a invertire molti trend del sistema finanziario europeo, come il continuo delisting, il deflusso di capitali verso altre giurisdizioni, il sottodimensionamento mercati azionari e anche ritardo nel venture capital", aggiunge Giorgetti intervenendo in video collegamento al Salone del risparmio di Milano. Quotidiano.net - Giancarlo Giorgetti: l'Italia pronta ad affrontare le sfide internazionali Leggi su Quotidiano.net "L'sarà all'altezza delleche il quadro internazionale impone". Lo afferma, ministro dell'Economia e delle finanze. "Lo scenario che viviamo deve suscitare determinazione a trovare risposte adeguate a invertire molti trend del sistema finanziario europeo, come il continuo delisting, il deflusso di capitali verso altre giurisdizioni, il sottodimensionamento mercati azionari e anche ritardo nel venture capital", aggiungeintervenendo in video collegamento al Salone del risparmio di Milano.

Giancarlo Giorgetti promette che l’Italia non taglierà la sanità per comprare armi: «Ma in Europa non tutti d’accordo» – Video

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti è prudente quando risponde alle interrogazioni dell’opposizione, prima di M5s e quindi di Avs, sugli impegni economici dell’Italia in relazione al ...

S&P alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Giudizio premia la serietà del governo»

S&P promuove l?Italia. L?agenzia di rating assegna un segno più all?Italia e per la prima volta da ottobre 2017 alza il proprio voto. Da BBB la valutazione passa a BBB+,...

Giancarlo Giorgetti sul riarmo europeo: investimenti militari devono essere ragionati

Sul riarmo europeo, a parte gli aiuti all'Ucraina che non sono in discussione, per Giancarlo Giorgetti, "altra cosa è la difesa e sicurezza europea che implica un programma ragionato meditato di ...

Secondo repubblica.it: S&P alza il rating dell’Italia. Giorgetti: “Premiata la serietà” - Il giudizio passa da BBB a BBB+. L’outlook rimane stabile. Pil al +0,6% quest’anno. Ma dazi e spese per la difesa rischiano di appesantire il ...

Scrive huffingtonpost.it: S&P alza il rating dell' Italia. outlook stabile. Giorgetti: "Premiata la serietà. Non serve una manovra correttiva" - "Probabile la permanenza del governo al potere fino al 2027. Questa continuità politica ha contribuito a preservare la stabilità dei ...

Nota di msn.com: Giorgetti: "Italia credibile, ma possibile effetto dazi" - "È innegabile che le prospettive economiche appaiano oggi più incerte e complesse in confronto a sei mesi fa, quando il Piano fu inviato al Parlamento. Dovremo rispondere alle nuove esigenze legate al ...