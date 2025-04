Giannitessari presenta Durello in malga tra sentieri e sapori della Lessinia

Giannitessari rinnova il proprio impegno nella promozione del territorio con Durello in malga, iniziativa enogastronomica volta a rafforzare il legame tra la proposta enologica autoctona e la gastronomia montana. Il progetto nasce dal coinvolgimento di rifugi, malghe e. Veronasera.it - Giannitessari presenta "Durello in malga", tra sentieri e sapori della Lessinia Leggi su Veronasera.it L’azienda vitivinicolarinnova il proprio impegno nella promozione del territorio conin, iniziativa enogastronomica volta a rafforzare il legame tra la proposta enologica autoctona e la gastronomia montana. Il progetto nasce dal coinvolgimento di rifugi, malghe e.

acquabuona.it riferisce: Gianni Tessari e il metodo classico: tre Lessini Durello e un Monti Lessini per conoscerlo meglio - proposte da Gianni Tessari, tutte appartenenti alla categoria metodo classico e prodotte mediante l’impiego, in purezza, dell’uva durella. Il nostro protagonista, consapevole delle potenzialità della ...

Segnala italiaatavola.net: Consorzio Lessini Durello, Gianni Tessari nuovo presidente: obiettivo continuità - Gianni Tessari è il nuovo presidente del Consorzio di tutela vini Lessini Durello. Succede a Diletta Tonello in un momento di crescita per la Doc, con nuove strategie per valorizzare il Metodo ...

Secondo fooday.it: Gianni Tessari nuovo presidente del Consorzio Lessini Durello - Gianni Tessari, veronese, fondatore dell’omonima cantina situata a Roncà, è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Vini Lessini Durello e succede alla produttrice vicentina Diletta Tonello, che ...