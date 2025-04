Via San Bernardino ponte chiuso e traffico in tilt Subito la revisione dei tempi semaforici Foto e video

Ecodibergamo.it - Via San Bernardino, ponte chiuso e traffico in tilt. «Subito la revisione dei tempi semaforici» - Foto e video Leggi su Ecodibergamo.it IL CANTIERE. Da lunedì 14 aprile non è più possibile accedere verso Colognola, circolazione paralizzata. Via San Giorgio e via Autostrada le strade più intasate. Berlanda: «Fenomeno previsto, interverremo sugli incroci».

