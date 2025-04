Panorama.it - Nicolò Fagioli, le scommesse, lo sfogo su Instagram e il diritto a ripartire

Un lungo messaggio social nel mezzo della bufera, con le pagine dei giornali e ore di trasmissioni che setacciano il passato, copia e incolla di atti dell’inchiesta sulleillegali rapidamente diventate il modo migliore per spiare dal buco della serratura vizi (tanti) e virtù (poche) degli “eroi” del calcio italiano.ha certamente commesso errori gravi, ma può dire senza tema di smentita di aver pagato. E di avera provare a rialzarsi senza essere messo alla gogna con un “fine pena mai” che rappresenta per lui, soprattutto, la vera condanna.“Ho sbagliato, ho pagato, hoa rialzarmi” è l’appello rilanciato attraverso il suo profilo, prendendosela con la stampa e con chi da giorni saccheggia le carte dell’inchiesta per rilanciare chat, conti correnti, debolezze pubbliche e private di un ragazzo passato attraverso l’inferno della ludopatia e che ha rischiato di bruciare la propria carriera insieme a diversi milioni di euro.