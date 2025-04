Cucciolo di muflone salvato dalle acque intervento salvavita dei pompieri

intervento di emergenza si è concluso con successo nel tardo pomeriggio di lunedì 14 apirle a Oliveto Lario, quando i Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Valmadrera hanno salvato un piccolo muflone caduto in un corso d'acqua. Il Cucciolo, di pochi giorni di. Leccotoday.it - Cucciolo di muflone salvato dalle acque: l'intervento salvavita dei pompieri Leggi su Leccotoday.it Salvataggio riuscito. Undi emergenza si è concluso con successo nel tardo pomeriggio di lunedì 14 apirle a Oliveto Lario, quando i Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Valmadrera hannoun piccolocaduto in un corso d'acqua. Il, di pochi giorni di.

