Nella Basilica di San Francesco il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina con l’Orchestra di Padova e del Veneto tra Haydn e Beethoven

Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig van Beethoven. Una serata di grande musica che, tra tensione drammatica e slancio eroico, accompagna il pubblico in un percorso spirituale e artistico di rara intensità. Il concerto rientra nel cartellone della Stagione concertistica aretina 2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione CR Firenze, possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info www. Lanazione.it - Nella Basilica di San Francesco il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina con l’Orchestra di Padova e del Veneto tra Haydn e Beethoven Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 – Ladi Sanad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione deldi: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonistadie del, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Josephe la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig van. Una serata di grande musica che, tra tensione drammatica e slancio eroico, accompagna il pubblico in un percorso spirituale e artistico di rara intensità. Ilrientra nel cartellone2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegnoFondazione CR Firenze, possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindacocittà Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artisticofondazione; con il supporto di MinisteroCultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info www.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco fa tappa a sorpresa nella Basilica di San Pietro

Papa Francesco si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. È quanto si apprende da fonti vaticane. Nella serata di ieri il Santo Padre aveva ricevuto la visita sorpresa dei reali ...

Nella Basilica di San Francesco mercoledì 16 aprile alle 20:30 il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina

Arezzo, 11 apriel 2025 – La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione Concertistica Aretina: appuntamento mercoledì 16 ...

Il violinista Uto Ughi ad Assisi: un concerto per i giovani alla Basilica di San Francesco

Domani, giovedì 3 aprile 2025, la maestosa chiesa superiore della Basilica di San Francesco accoglierà il celebre violinista Uto Ughi che si esibirà in un concerto esclusivo davanti a cinquecento ...

Assisi, più fondi per la Basilica di Santa Maria degli Angeli e per il Sacro Tugurio -. Il messaggio francescano diventa digital con l'App San Francesco digitale. Nella bellissima cornice di piazza della Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi, la Polizia di Stato celebra il 173° Anniversario dalla sua fondazione. - Questura di Perugia | Polizia di Stato. San Francesco digitale: un’App per celebrare l’ottavo centenario del Cantico delle creature. Concerto per la Passione nella Basilica di San Francesco di Ravenna. NELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO APERTO L’ANNO SANTO GIUBILARE. Ne parlano su altre fonti

tg.la7.it comunica: Nuova uscita a sorpresa di Papa Francesco: torna a pregare nella basilica di S.M. Maggiore - Dopo l'uscita, a sorpresa, nella Basilica di San Pietro, nuovo fuori programma di Papa Francesco. Questa volta all'improvviso è arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus pop ...

msn.com riferisce: Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto (per non dare nell'occhio) - La fase numero due del pontificato di Francesco, segnata dall’uscita dal Gemelli e dalla lenta ripresa dalla polmonite bilaterale, è caratterizzata da continue sorprese, una ...

Come scrive msn.com: Un’app racconta San Francesco. Celebrazioni, webcam e social: "Strumento per i più giovani" - Assisi: presentata l’iniziativa legata al Cantico delle Creature. Ci sarà il podcast dei frati "Lui è stato un grandissimo comunicatore, usiamo i nuovi mezzi per raggiungere tutti".