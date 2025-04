Aquino denuncia Tagliati fuori dalle Commissioni a rischio la democrazia

fuori dalle Commissioni consiliari”. Il consigliere comunale Antonio Aquino stigmatizza il rischio che dalla nuova geografia nelle Commissioni, frutto della modifica al Regolamento richiesta dai capigruppo di maggioranza, arrivi un effetto che potrebbe escludere il Movimento dalle stesse. E’ una questione di matematica e rapporti di forza. Aquino del resto è l’unico rappresentante pentastellato in consiglio e i numeri per ora sarebbero dalla parte degli altri gruppi (per rapporto proporzionale e per numero di posizioni nelle Commissioni, solo 7 per gli 8 Consiglieri di opposizione).Per il prossimo consiglio comunale, quello chiamato a votare sul bilancio non ci sarebbe all’ordine del giorno il punto, ma è chiaro che la maggioranza starebbe preparando il blitz in aula. Anteprima24.it - Aquino denuncia: “Tagliati fuori dalle Commissioni, a rischio la democrazia” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“La richiesta della maggioranza potrebbe tagliare il Movimento Cinque Stelleconsiliari”. Il consigliere comunale Antoniostigmatizza ilche dalla nuova geografia nelle, frutto della modifica al Regolamento richiesta dai capigruppo di maggioranza, arrivi un effetto che potrebbe escludere il Movimentostesse. E’ una questione di matematica e rapporti di forza.del resto è l’unico rappresentante pentastellato in consiglio e i numeri per ora sarebbero dalla parte degli altri gruppi (per rapporto proporzionale e per numero di posizioni nelle, solo 7 per gli 8 Consiglieri di opposizione).Per il prossimo consiglio comunale, quello chiamato a votare sul bilancio non ci sarebbe all’ordine del giorno il punto, ma è chiaro che la maggioranza starebbe preparando il blitz in aula.

