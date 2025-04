Stralcio delle cartelle contributive cancellazione di 164 miliardi dal bilancio

Stralcio" delle cartelle contributive fino al 2015 introdotti con diverse leggi tra il 2018 e il 2022 comporteranno la cancellazione di 16,4 miliardi dal bilancio, che "comporterà variazioni ed eliminazioni rilevanti che incideranno negativamente, nella misura di 13,7 miliardi di euro, sul Rendiconto generale 2024". Questo non ha impatto sul patrimonio perché viene coperto dal Fondo di Svalutazione dei Crediti. E' quanto emerge dalla la delibera sul riaccertamento dei residui attivi a passivi al 31 dicembre 2023 approvata oggi dal Civ dell'Inps che prevede anche l'eliminazione di residui passivi per 2,7 miliardi. Quotidiano.net - Stralcio delle cartelle contributive: cancellazione di 16,4 miliardi dal bilancio Leggi su Quotidiano.net I provvedimenti di "fino al 2015 introdotti con diverse leggi tra il 2018 e il 2022 comporteranno ladi 16,4dal, che "comporterà variazioni ed eliminazioni rilevanti che incideranno negativamente, nella misura di 13,7di euro, sul Rendiconto generale 2024". Questo non ha impatto sul patrimonio perché viene coperto dal Fondo di Svalutazione dei Crediti. E' quanto emerge dalla la delibera sul riaccertamento dei residui attivi a passivi al 31 dicembre 2023 approvata oggi dal Civ dell'Inps che prevede anche l'eliminazione di residui passivi per 2,7

Stralcio delle cartelle contributive: cancellazione di 16,4 miliardi dal bilancio. Stralcio cartelle entro 1.000 euro: ricadute sulla previdenza. Annullamento saldo e stralcio contributi: domanda all'Inps per il ripristino entro il 10 novembre. Rottamazione cartelle contributi : quali Casse aderiscono. Riconteggio debiti INPS annullati con saldo stralcio: proroga domanda di recupero dei contributi. "Saldo e stralcio": non si applica ai contributi richiesti a seguito di accertamento.

