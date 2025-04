John Boyega aveva solo 60 dollari quando fu chiamato per Star Wars Ero esausto

John Boyega, Finn nella trilogia sequel di Star Wars, prima di essere definitivamente scelto per il ruolo dal regista de Il risveglio della forza JJ Abrams, aveva solo 60 dollari sul conto, ridottisi a circa 20 nella stessa giornata per via delle spese di taxi.Durante un evento a Las Vegas, Boyega ha raccontato così quell’ultimo decisivo provino (People):“Ero talmente esausto da tutte quelle audizioni che mi sembrava quasi umiliante ricevere un altro invito. Così ho finto di essere impegnato. Ho risposto tipo: ‘Guarda che ho altro da fare, J.J.’. Lui mi chiede dove sono, e io: ‘A una mostra a Greenwich, sono super preso’. E lui: ‘Io sono a Mayfair, in un ristorante. Vieni subito, dobbiamo parlare. È importante’. E allora ho mollato tutto e sono andato.”Arrivato al ristorante, Boyega ha attraversato la sala nervoso, passo dopo passo, senza sapere cosa aspettarsi. Cinemaserietv.it - John Boyega aveva solo 60 dollari quando fu chiamato per Star Wars: “Ero esausto” Leggi su Cinemaserietv.it , Finn nella trilogia sequel di, prima di essere definitivamente scelto per il ruolo dal regista de Il risveglio della forza JJ Abrams,60sul conto, ridottisi a circa 20 nella stessa giornata per via delle spese di taxi.Durante un evento a Las Vegas,ha raccontato così quell’ultimo decisivo provino (People):“Ero talmenteda tutte quelle audizioni che mi sembrava quasi umiliante ricevere un altro invito. Così ho finto di essere impegnato. Ho risposto tipo: ‘Guarda che ho altro da fare, J.J.’. Lui mi chiede dove sono, e io: ‘A una mostra a Greenwich, sono super preso’. E lui: ‘Io sono a Mayfair, in un ristorante. Vieni subito, dobbiamo parlare. È importante’. E allora ho mollato tutto e sono andato.”Arrivato al ristorante,ha attraversato la sala nervoso, passo dopo passo, senza sapere cosa aspettarsi.

