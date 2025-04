United Rugby Championship riparte la corsa ai playoff

United Rugby Championship e con sole quattro giornate da giocare la corsa playoff diventa sempre più incandescente. Con nove squadre racchiuse in dieci punti per soli quattro posti nella post season ogni turno può essere decisivo per consolidare la propria posizione o vedere la top 8 scappare via.A iniziare da questo weekend, con il venerdì sera che offre la sfida tra Edimburgo e Sharks. Gli scozzesi sono attualmente ottavi con 36 punti, ma serve un successo per evitare di scivolare fuori dalla zona playoff, con Cardiff – nono – che ha anch’esso 36 punti. Gli Sharks sono abbastanza tranquilli, quarti a 45 punti, ma puntano al successo esterno per evitare di farsi risucchiare in basso, con la nona piazza a nove punti.Sabato, invece, trasferta decisiva in Sudafrica per la Benetton Treviso che scende in campo contro i Lions. Oasport.it - United Rugby Championship: riparte la corsa ai playoff Leggi su Oasport.it Torna dopo la pausa delle coppe l’e con sole quattro giornate da giocare ladiventa sempre più incandescente. Con nove squadre racchiuse in dieci punti per soli quattro posti nella post season ogni turno può essere decisivo per consolidare la propria posizione o vedere la top 8 scappare via.A iniziare da questo weekend, con il venerdì sera che offre la sfida tra Edimburgo e Sharks. Gli scozzesi sono attualmente ottavi con 36 punti, ma serve un successo per evitare di scivolare fuori dalla zona, con Cardiff – nono – che ha anch’esso 36 punti. Gli Sharks sono abbastanza tranquilli, quarti a 45 punti, ma puntano al successo esterno per evitare di farsi risucchiare in basso, con la nona piazza a nove punti.Sabato, invece, trasferta decisiva in Sudafrica per la Benetton Treviso che scende in campo contro i Lions.

URC: la lotta per i playoff riparte dalla 15esima giornata.

