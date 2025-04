Cinque Italie le disuguaglianze territoriali oltre il Nord sviluppato e il Sud arretrato

oltre la tradizionale contrapposizione tra il Nord Italia sviluppato e il Mezzogiorno arretrato. È quella che emerge dal rapporto “Italia (ancora) diseguale” pubblicato recentemente dalla Fondazione Friedrich Ebert, che ha analizzato le 107 province italiane andando oltre il Pil e considerando sei indicatori diversi: economia e mercato del lavoro, capitale umano, demografia, servizi, qualità della vita e capitale civico.Tenendo conto di queste variabili, le disuguaglianze in Italia sono sempre più influenzate dalla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche, dei servizi e delle opportunità. Leggi su Ildenaro.it Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS l’ 1 aprile 2025Una geografia delle disparità (e delle opportunità) molto complessa.la tradizionale contrapposizione tra ilItaliae il Mezzogiorno. È quella che emerge dal rapporto “Italia (ancora) diseguale” pubblicato recentemente dalla Fondazione Friedrich Ebert, che ha analizzato le 107 province italiane andandoil Pil e considerando sei indicatori diversi: economia e mercato del lavoro, capitale umano, demografia, servizi, qualità della vita e capitale civico.Tenendo conto di queste variabili, lein Italia sono sempre più influenzate dalla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche, dei servizi e delle opportunità.

