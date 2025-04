Debito pubblico supera i 3 000 miliardi a febbraio aumento delle disponibilità liquide del Tesoro

febbraio il Debito pubblico è ritornato sopra i 3.000 miliardi per effetto della crescita delle "disponibilità liquide del Tesoro". E' quanto afferma la Banca d'Italia secondo cui, lo scorso febbraio il Debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto a gennaio, risultando pari a 3.024,3 miliardi. Quota 3.000 miliardi era già stata superata a novembre (3.005, 6 miliardi) per poi ridiscendere sotto questa soglia nei due mesi successivi. L'incremento riflette quello delle disponibilità liquide del Tesoro (26,2 miliardi, a 76,1), il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (15,7 miliardi), e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati e della variazione dei tassi di cambio (0,7). Quotidiano.net - Debito pubblico supera i 3.000 miliardi a febbraio: aumento delle disponibilità liquide del Tesoro Leggi su Quotidiano.net ilè ritornato sopra i 3.000per effetto della crescitadel". E' quanto afferma la Banca d'Italia secondo cui, lo scorsoilamministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6rispetto a gennaio, risultando pari a 3.024,3. Quota 3.000era già statata a novembre (3.005, 6) per poi ridiscendere sotto questa soglia nei due mesi successivi. L'incremento riflette quellodel(26,2, a 76,1), il fabbisognoAmministrazioni pubbliche (15,7), e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati e della variazione dei tassi di cambio (0,7).

Potrebbe interessarti anche:

Il debito pubblico supera i 3mila miliardi

Il debito pubblico supera i 3mila miliardi. Questo quanto emerge dalla pubblicazione statistica ‘Finanza pubblica: fabbisogno e debito’ della Banca d’Italia, in cui vengono diffusi i dati di ...

In un anno il debito pubblico italiano è aumentato di 97 miliardi: quanto vale ora secondo Bankitalia

Secondo le ultime stime della Banca d'Italia, a fine dicembre il debito pubblico italiano ammonta a 2.965,7 miliardi e registra un aumento di circa 97 miliardi di euro rispetto all'anno ...

Nel 2024 debito pubblico in crescita ma sotto i 3mila miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2024, secondo le stime della Banca d’Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 2.965,7 miliardi. A fine 2023 il debito ammontava a 2.868,4 ...

Debito pubblico supera i 3.000 miliardi a febbraio: aumento delle disponibilità liquide del Tesoro. Banca d’Italia, il debito pubblico supera quota 3.000 miliardi di euro. Bankitalia, a novembre il debito pubblico sfonda il muro dei 3mila miliardi. Il debito pubblico italiano supera i 3’000 miliardi: è un record storico. Debito pubblico USA: chi ferma il treno?. Il debito pubblico italiano supera per la prima volta la soglia dei 3.000.000.000.000 euro. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Debito pubblico a novembre 2024, luci e ombre sul dato che supera i 3.000 miliardi di euro per la prima volta - [email protected] The post Debito pubblico a novembre 2024, luci e ombre sul dato che supera i 3.000 miliardi di euro per la prima volta appeared first on Investireoggi.

Secondo msn.com: A novembre il debito pubblico supera i 3mila miliardi - ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 23,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.005 ...

msn.com comunica: S&P alza il rating dell'Italia: “Il rapporto debito-Pil si stabilizzerà dal 2028” - Il ministro dell’Economia Giorgetti: “Premiata la serietà dell'approccio del governo alla politica di bilancio”. Sul giudizio, dicono gli analisti, pesa la ...