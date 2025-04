Stipendi italiani potere d acquisto inferiore del 265 rispetto alla Germania

potere d'acquisto degli Stipendi italiani resta del 26,5% inferiore rispetto a quello tedesco e del 12,2% a quello francese. Anche tenendo presente i contributi sociali, che in Italia sono più alti che in Germania e in Francia, lo scarto, pur riducendosi, resta significativo (rispettivamente 16,5% e 11%). Lo sostiene il rapporto sui consumi degli italiani dell'Ufficio studi di Confcommercio, presentato al Forum annuale dell'associazione, a Villa Miani a Roma, organizzato con Teha-Abrosetti. Il divario tra l'Italia e gli altri Paesi europei, soprattutto la Germania, secondo Confcommercio, si spiega in larga parte con le differenze nella produttività del lavoro. Il prodotto per occupato in Italia è fermo da trent'anni. Quotidiano.net - Stipendi italiani: potere d'acquisto inferiore del 26,5% rispetto alla Germania Leggi su Quotidiano.net Tenendo conto del costo della vita, ild'degliresta del 26,5%a quello tedesco e del 12,2% a quello francese. Anche tenendo presente i contributi sociali, che in Italia sono più alti che ine in Francia, lo scarto, pur riducendosi, resta significativo (rispettivamente 16,5% e 11%). Lo sostiene il rapporto sui consumi deglidell'Ufficio studi di Confcommercio, presentato al Forum annuale dell'associazione, a Villa Miani a Roma, organizzato con Teha-Abrosetti. Il divario tra l'Italia e gli altri Paesi europei, soprattutto la, secondo Confcommercio, si spiega in larga parte con le differenze nella produttività del lavoro. Il prodotto per occupato in Italia è fermo da trent'anni.

