Whoopi Goldberg svela All’inizio all’Obitorio guadagnavo con i morti

Whoopi Goldberg ha decisamente alzato l'asticella durante la sua recente apparizione a 'Che Tempo Che Fa' con Fabio Fazio. Non si è limitata a ripercorrere i successi, ma ha scavato nel passato tirando fuori aneddoti che definire 'incredibili' è riduttivo. Allacciate le cinture, si parte per un viaggio nel backstage della vita di una vera icona!Whoopi Goldberg: La Star Senza Filtri si Confessa a Fabio Fazio! Scopri i Segreti NascostiL'intervista, trasmessa in prima serata, ha subito preso una piega inaspettata quando Fazio ha chiesto a Whoopi del suo primo lavoro. La risposta? Qualcosa che difficilmente vi aspettereste da una vincitrice di Oscar! Sembra che, prima di calcare i palcoscenici di Broadway e i set hollywoodiani, la giovane Whoopi si guadagnasse da vivere. Mistermovie.it - Whoopi Goldberg svela: “All’inizio all’Obitorio, guadagnavo con i morti” Leggi su Mistermovie.it Avete presente quando una star si siede a parlare e, bam!, sgancia la bomba che non ti aspetti? Beh, preparatevi, perchéha decisamente alzato l'asticella durante la sua recente apparizione a 'Che Tempo Che Fa' con Fabio Fazio. Non si è limitata a ripercorrere i successi, ma ha scavato nel passato tirando fuori aneddoti che definire 'incredibili' è riduttivo. Allacciate le cinture, si parte per un viaggio nel backstage della vita di una vera icona!: La Star Senza Filtri si Confessa a Fabio Fazio! Scopri i Segreti NascostiL'intervista, trasmessa in prima serata, ha subito preso una piega inaspettata quando Fazio ha chiesto adel suo primo lavoro. La risposta? Qualcosa che difficilmente vi aspettereste da una vincitrice di Oscar! Sembra che, prima di calcare i palcoscenici di Broadway e i set hollywoodiani, la giovanesi guadagnasse da vivere.

Potrebbe interessarti anche:

“Facevo i soldi con i morti”, Whoopi Goldberg svela come si guadagnava da vivere prima del successo

L'attrice, raccontandosi a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha svelato quale è stato uno dei suoi primi lavori: "Mi pagavano bene e avevo una figlia piccola. Quando lo dico le persone non capiscono ...

Geppi Cucciari fa incetta di ospiti internazionali con Steve di Beverly Hills 90210 e Whoopi Goldberg

Gli ospiti internazionali del programma di Geppi Cucciari, Splendida Cornice L'articolo Geppi Cucciari fa incetta di ospiti internazionali con Steve di Beverly Hills 90210 e Whoopi Goldberg proviene ...

Whoopi Goldberg a Che tempo che fa e quella battuta furba su Trump

Nel corso dell'intervista con Fabio Fazio, l'attrice ha fatto uno slalom di tutto rispetto per non sbilanciarsi sulla questione dell'America

"Facevo i soldi con i morti", Whoopi Goldberg svela come si guadagnava da vivere prima del successo. Whoopi Goldberg: "In Sister Act 3 ricorderemo Maggie Smith e vorremmo girare in Italia". Parmigiano Reggiano, non Parmesan: la lotta alle contraffazioni negli Usa con Whoopi Goldberg. E Sydney Sweeney svela il suo amore accanto a una forma. Jago svela a NY con Whoopi Goldberg la sua nuova scultura "Look Down". Star Trek: un nuovo libro svela come è stata coinvolta Whoopi Goldberg nella saga. Che tempo che fa, le pagelle: Luciana Littizzetto influenzata (7.5), Whoopi Goldberg iconica (9), Gianluigi Bu. Ne parlano su altre fonti

Scrive fanpage.it: “Facevo i soldi con i morti”, Whoopi Goldberg svela come si guadagnava da vivere prima del successo - L'attrice, raccontandosi a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha svelato quale è stato uno dei suoi primi lavori: "Mi pagavano bene e avevo una figlia ...

cinematographe.it comunica: Whoopi Goldberg svela come si guadagnava da vivere prima del successo: “Facevo i soldi con i morti” - Whoopi Goldberg è tornata in Italia e ha regalato al pubblico un’intervista molto sincera, profonda e anche divertente nello studio di Che Tempo Che Fa, ...

Si apprende da msn.com: Che tempo che fa, Luciana Littizzetto prima dell'incontro con Whoopi Goldberg: «Non so più che cosa inventarmi» - Entrare in uno studio televisivo dopo una star del calibro di Whoopi Goldberg non è mai facile. Invece l'arduo compito è toccato a ...