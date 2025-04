Ciro Vallone FdI Sannio Soddisfazione per quanto scaturito dal comitato per l’ordine e la sicurezza

Soddisfazione e gratitudine per quanto scaturito dalla riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza svoltosi ieri pomeriggio in prefettura, sugli episodi di violenza che hanno recentemente interessato la città. Seppur trattandosi di casi isolati, ci destano preoccupazione. Il disagio giovanile, è un fenomeno complesso e multifattoriale che riguardano varie problematiche emotive, psicologiche, e sociali che affliggono i giovani, quali la depressione, l'ansia, la solitudine, la rabbia. E' fondamentale che i genitori, gli educatori, operatori sanitari e la società nel suo complesso lavorino insieme cosi come auspicato dagli interlocutori, per creare un ambiente sicuro e accogliente dove i giovani possano crescere e svilupparsi in modo sano e positivo, d'altro canto è necessaria una maggior presenza delle forze dell'ordine nelle aree frequentate dai giovani in modo tale che i fatti di violenza inaudita, verificatisi nei giorni scorsi, non si ripetano", così nella nota Ciro Vallone, coordinatore Provinciale Organizzazione Fratelli d'Italia Sannio.

