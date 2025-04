Achille Lauro conquista Roma con un secret show indimenticabile in arrivo l’album Comuni Mortali

Achille Lauro lo ha fatto di nuovo. Dopo aver radunato oltre 1500 fan al Foro Italico lo scorso 27 marzo per girare il videoclip di Amor, l'artista ha lanciato un nuovo invito misterioso via social, a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo album Comuni Mortali.L'annuncio è arrivato domenica sera, con la promessa di una sorpresa "nel luogo più bello del mondo". Il giorno dopo, la rivelazione: "Dopo il tramonto. Nella Città Eterna. Un secret show dal vivo prende vita nel posto più bello del mondo. Con il sole o con la pioggia, sarà solo vostro. E sarà irripetibile."Piazza di Spagna diventa un palco per Achille Lauro: concerto segreto ai piedi della fontana della BarcacciaRoma è stata ancora una volta il cuore pulsante di un evento straordinario. Centinaia di fan hanno risposto all'appello, ritrovandosi in piazza di Spagna, proprio intorno alla fontana della Barcaccia, incuranti della pioggia.

