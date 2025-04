Sanders e Ocasio Cortez suonano la carica contro Trump e la nuova oligarchia

Sanders e Ocasio-Cortez suonano la carica contro Trump e la “nuova oligarchia” il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sanders e Ocasio-Cortez suonano la carica contro Trump e la “nuova oligarchia” Leggi su Cms.ilmanifesto.it Da quando ha preso il via, con un comizio ad Omaha, Nebraska il 21 febbraio, davanti ad un pubblico di 2500, il Fight the Oligarchy Tour è cresciuto nella manifestazione .lae la “” il manifesto.

