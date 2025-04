Harry ha riprovato a fare pace con William Ha preso l’hotel vicino a lui e gli ha fatto sapere dove alloggiava ma lui non ne ha voluto sapere

Harry ci avrebbe provato a lanciare il suo ramoscello d’ulivo al fratello William, ma anche questa volta, inutilmente. Secondo i soliti bene informati che parlano a mezzo stampa per facilitare le mancate telefonate in famiglia, il duca del Sussex, nella sua ultima visita a Londra, avrebbe scelto di alloggiare in un hotel a cinque stelle a 20 minuti di auto dalla residenza del fratello. Il Coworth Park Hotel di Ascot, ricorda chiaramente il Mirror, si trova nella zona del Berkshire dove William vive con la sua famiglia all’Adelaide Cottage. L’area è quella del castello di Windsor e l’albergo è quello nel quale i due fratelli trascorsero insieme la notte prima che Harry convolasse a nozze con Meghan, nel 2018.Sicuramente “un luogo del cuore”, ma probabilmente anche un luogo sufficientemente sicuro per chi non gode più della protezione dei servizi di sicurezza governativi. Ilfattoquotidiano.it - “Harry ha riprovato a fare pace con William. Ha preso l’hotel vicino a lui e gli ha fatto sapere dove alloggiava, ma lui non ne ha voluto sapere” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tentare non nuoce eci avrebbe provato a lanciare il suo ramoscello d’ulivo al fratello, ma anche questa volta, inutilmente. Secondo i soliti bene informati che parlano a mezzo stampa per facilitare le mancate telefonate in famiglia, il duca del Sussex, nella sua ultima visita a Londra, avrebbe scelto di alloggiare in un hotel a cinque stelle a 20 minuti di auto dalla residenza del fratello. Il Coworth Park Hotel di Ascot, ricorda chiaramente il Mirror, si trova nella zona del Berkshirevive con la sua famiglia all’Adelaide Cottage. L’area è quella del castello di Windsor e l’albergo è quello nel quale i due fratelli trascorsero insieme la notte prima checonvolasse a nozze con Meghan, nel 2018.Sicuramente “un luogo del cuore”, ma probabilmente anche un luogo sufficientemente sicuro per chi non gode più della protezione dei servizi di sicurezza governativi.

