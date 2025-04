Ilnerazzurro.it - Arbitro sloveno per Inter-Bayern: il precedente spaventa Inzaghi

La UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League traMonaco, in programma mercoledì sera. A dirigere l’incontro sarà il fischiettoSlavko Vincic,di grande esperienza a livellonazionale.Per i nerazzurri si tratta di una vecchia conoscenza: Vincic ha infatti già incrociato l’nel corso di questa edizione della competizione, in occasione dell’unica sconfitta europea subita finora dalla squadra di, ovvero lo 0-1 in casa del Bayer Leverkusen nella fase a gironi.Anche ilMonaco ha avuto a che fare con il direttore di garain due occasioni in questa stagione: la prima ha portato fortuna ai bavaresi, che hanno superato proprio il Bayer Leverkusen con un secco 2-0 agli ottavi di finale; la seconda, invece, è stata amara, con la pesante sconfitta per 1-4 rimediata contro il Barcellona nella fase a gironi.