L Avellino torna in campo Biancolino ritrova Patierno Aiello Un ultimo passo per raggiungere obiettivo

Avellino torna in campo questo pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della partita in programma sabato contro il Sorrento. La squadra di Raffaele Biancolino, dopo una lunga rincorsa, è a un passo dalla promozione in Serie B: con un punto contro i costieri, i lupi possono. Avellinotoday.it - L'Avellino torna in campo, Biancolino ritrova Patierno. Aiello: "Un ultimo passo per raggiungere l'obiettivo" Leggi su Avellinotoday.it L’inquesto pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della partita in programma sabato contro il Sorrento. La squadra di Raffaele, dopo una lunga rincorsa, è a undalla promozione in Serie B: con un punto contro i costieri, i lupi possono.

Potrebbe interessarti anche:

Torna ad Avellino "Incontri in Biblioteca": il programma degli eventi

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Incontri in Biblioteca”, un nuovo programma con presentazioni di libri, incontri, seminari e laboratori, che coinvolgeranno non soltanto autori ...

Avellino-Crotone, al Partenio torna l'ex Murano. Longo: "Noi con umiltà e ambizione, ecco chi vincerà"

Ultimi dettagli da curare, poi si tornerà in campo. L’Avellino terminerà la preparazione settimanale con la rifinitura di domani, sul sintetico del Partenio-Lombardi arriva il Crotone per il big ...

L'irpino Antonio Marino torna ad Avellino per la sfida col Trapani

Questa sera il Partenio-Lombardi di Avellino sarà il palcoscenico della sfida tra i biancoverdi e il Trapani. Una partita importante per entrambe le squadre, che scenderanno in campo con ...

L'Avellino torna in campo, Biancolino ritrova Patierno. Aiello: "Un ultimo passo per raggiungere l'obiettivo". Torna al successo l'Avellino Basket: sconfitta Torino per 92-79. L’Avellino Basket torna al successo: Torino va al tappeto. Calciomercato Avellino, per l’attacco torna di moda Curiale. L'Avellino torna al Partenio, oggi la sfida alla Cavese: le ultime e dove vederla. Su SudSPORT Calcio, Una botta d'Avellino e il Catania torna sulla terra. Ne parlano su altre fonti

Secondo rainews.it: Torna al successo l'Avellino Basket: sconfitta Torino per 92-79 - Torna al successo l'Avellino Basket e lo fa interrompendo una striscia di risultati positiva della Reale Mutua Torino che andava avanti da ben otto gare. Al Paladelmauro, i biancoverdi si impongono pe ...

Secondo msn.com: Avellino, domani la ripresa: contro il Sorrento torna Patierno - La preparazione dell'Avellino riprenderà domani, al Partenio-Lombardi. Sarà una settimana corta, considerato che si gioca di sabato, alle 18.30, contro il Sorrento (da chiarire la sede del match). Bia ...

Nota di msn.com: Avellino, tifosi pronti all'esodo. Sabato maxischermo in Piazza della Libertà - L'amministrazione comunale anticipa l'area dedicata. Attesa per le decisioni sulla trasferta Avellino. Sono ore di analisi delle istituzioni sulle criticità in termini di ordine pubblico per il potenz ...