Gli ruba lo zaino mentre sta lavorando ma lui lo insegue e lo fa arrestare

Gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio di controllo all'interno della Stazione Centrale di Milano, si sono trovati ad assistere a un inseguimento nell'atrio. Uno dei due, mentre inseguiva l'altro, gridava chiedendo aiuto. I poliziotti hanno quindi bloccato il fuggitivo.

Mentre è ricoverato al Sant’Anna ruba uno specchietto nel parcheggio dell'ospedale: denunciato e dimesso

San Fermo della Battaglia (Como), 20 marzo 2025 – Mentre era ricoverato in ospedale, al Sant’Anna, ha rubato un pezzo di una bicicletta elettrica, legata con una catena nel parcheggio antistante ...

Genova, ruba l'olio al supermercato e mentre tenta la fuga minaccia di morte il vigilante: arrestato un 27enne

Un 27enne è stato arrestato a Genova per rapina impropria dopo aver minacciato un vigilante per fuggire con merce rubata.

Via Roma, sorprende il ladro mentre gli ruba il motorino e lo insegue insieme alla polizia: 37enne fermato e denunciato

Ha tentato di rubare uno scooter, ma una volta vistosi scoperto si è dato alla fuga. Tuttavia un 39enne è stato rintracciato dalla polizia e denunciato per furto aggravato. Intorno alle 5 di ieri, ...

