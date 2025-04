Ultimouomo.com - Désiré Doué si diverte e non ha paura di sbagliare

Per parlare di, di cosa lo renda così speciale, si potrebbe partire da due palle perse. Sì, lo so io e lo sapete pure voi: i grandi dribblatori e i grandi talenti in generale hanno bisogno di tanto volume di gioco e quindi anche di libertà di, cosa che non sempre gli allenatori sono disposti a concedere., però, è unico anche nel modo di perdere palla.Il primo esempio risale al supplementare di Anfield, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il PSG calcia corto un angolo a favore, ma il Liverpool è già a ridosso dei battitori, e cosìnon ha nessun vantaggio significativo su Gakpo che gli si fa incontro.non ha dove andare, è fermo vicino alla linea laterale e Gakpo non ha intenzione di spostarsi. Bisogna provocarlo per far succedere qualcosa.