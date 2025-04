Presentata a Villa del Sole Cryoliposculpt la nuova frontiera del rimodellamento senza bisturi

Villa del Sole, centro diagnostico situato in via Torquato Tasso. Protagoniste dell'evento le dottoresse Autilia Miranda e Giuseppa Alessandra Vittorini, che hanno presentato ufficialmente a un pubblico selezionato Cryoliposculpt, un avanzato macchinario di medicina estetica in grado di eliminare in maniera definitiva le adiposità localizzate: una vera e propria "liposuzione senza bisturi".L'evento ha avuto luogo con una colazione sana e golosa, occasione perfetta per illustrare le potenzialità di questa tecnologia d'avanguardia. Le dottoresse hanno spiegato i meccanismi d'azione del Cryoliposculpt, progettato per rimodellare la silhouette in modo efficace e non invasivo. Un trattamento che, abbinato a una corretta alimentazione e a uno stile di vita sano, promette risultati visibili sin dalle prime sedute.

