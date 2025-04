Anicav Conserve di pomodoro vola l’export 38 Usa strategici Con i dazi trionferebbe l’italian sounding

pomodoro hanno registrato una crescita sia a volume che a valore, con aumenti rispettivamente del 6,5% e del 3,8% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3 miliardi di euro. Parliamo di oltre 2,2 miliardi di tonnellate di Conserve, di cui la maggior parte, oltre il 64%, è rappresentato da pelati, polpa e pomodorini. Quota minore per la passata di pomodoro che, mentre nel mercato interno è regina dei consumi, si assesta al 21%. A fornire la fotografia delle esportazioni di un simbolo della nostra tradizione culinaria, il pomodoro in conserva è Anicav, associazione nazionale industriali Conserve alimentari vegetali, in occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del made in Italy. Per quanto riguarda le destinazioni il territorio europeo resta il nostro principale riferimento, rappresentando oltre il 60% del valore delle esportazioni. Leggi su Ildenaro.it Nel 2024 le esportazioni di tutti i derivati delhanno registrato una crescita sia a volume che a valore, con aumenti rispettivamente del 6,5% e del 3,8% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3 miliardi di euro. Parliamo di oltre 2,2 miliardi di tonnellate di, di cui la maggior parte, oltre il 64%, è rappresentato da pelati, polpa e pomodorini. Quota minore per la passata diche, mentre nel mercato interno è regina dei consumi, si assesta al 21%. A fornire la fotografia delle esportazioni di un simbolo della nostra tradizione culinaria, ilin conserva è, associazione nazionale industrialialimentari vegetali, in occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del made in Italy. Per quanto riguarda le destinazioni il territorio europeo resta il nostro principale riferimento, rappresentando oltre il 60% del valore delle esportazioni.

Potrebbe interessarti anche:

Anicav: Pomodoro da industria, nel 2024 boom dell’export in Giappone (+12,5%)

Il Giappone è il sesto mercato di destinazione a livello mondiale delle conserve di pomodoro e il secondo dopo gli Usa. Lo fa sapere Anicav, l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari ...

Il pomodoro per la ricerca, Anicav e Fondazione Veronesi in piazza per raccogliere fondi

Sabato 29 e domenica 30 marzo Fondazione Umberto Veronesi Ets torna nelle principali piazze italiane con l’ottava edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®”, ...

«Soddisfatti per l’accordo pomodoro ma massima attenzione agli investimenti in ettari»

«Sono soddisfatto per l’accordo finalmente tempestivo sul prezzo del pomodoro da industria a 145euro a tonnellata, considerate anche le modifiche alle tabelle di valutazione, e di questo ...

Nel 2024 cresce l'export delle conserve pomodoro e vola a 3 miliardi: Usa primo mercato extraeuropeo. Anicav: export 2024 conserve di pomodoro a 3 mld (+3,8%). Anicav porta le conserve rosse italiane a Foodex. Il pomodoro italiano è minacciato da clima e prodotti cinesi. Pomodoro da industria: l'unione fa la forza per la filiera. Anicav a Foodex per promuovere le conserve rosse made in Italy. Ne parlano su altre fonti

Nota di askanews.it: Anicav: export 2024 conserve di pomodoro a 3 mld (+3,8%) - Milano, 15 apr. (askanews) – Nel 2024 le esportazioni di tutti i derivati del pomodoro hanno registrato una crescita sia a volume che a valore, con aumenti rispettivamente del 6,5% e del 3,8% rispetto ...

Si apprende da ansa.it: Made in Italy, nel 2024 export conserve pomodoro per 3 miliardi - Nel 2024 le esportazioni di tutti i derivati del pomodoro hanno registrato una buona crescita sia in volumi che in valore, con aumenti rispettivamente del 6,5% e del 3,8% rispetto all'anno precedente, ...

Lo riporta distribuzionemoderna.info: Anicav, c'è l'accordo sul prezzo del pomodoro al Sud - Anicav annuncia l'intesa sul prezzo del pomodoro nel Bacino Centro Sud: 147,50 euro/ton per il tondo e 155 euro/ton per il pomodoro lungo.