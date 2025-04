Beautiful Anticipazioni Americane Luna e Daphne affilano i coltelli Will e Carter sono in pericolo

Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will e Carter dovranno guardarsi presto le spalle da Luna e Daphne. Le due donne, chi in un modo chi in un altro, stanno affilando i coltelli per conquistarli. e non sarà una guerra priva di colpi bassi. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna e Daphne affilano i coltelli. Will e Carter sono in pericolo! Leggi su Comingsoon.it Ledici rivelano chedovranno guardarsi presto le spalle da. Le due donne, chi in un modo chi in un altro, stanno affilando iper conquistarli. e non sarà una guerra priva di colpi bassi. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

