Unicomm premia con la borsa di studio 79 figli dei collaboratori

Anche nel 2025 la partecipazione al bando delle borse di studio istituito da Unicomm, ha riscosso un notevole successo e ben 79 ragazzi, che si sono distinti per merito scolastico, sono stati premiati. Unicomm è così arrivata a festeggiare la settima edizione di questa iniziativa particolarmente.

Anche nel 2025 la partecipazione al bando delle borse di studio istituito da Unicomm, ha riscosso un notevole successo e ben 79 ragazzi, che si sono distinti per merito scolastico, sono stati ...

amicodelpopolo.it riferisce: Unicomm premia con la borsa di studio 79 figli di dipendenti - I fratelli Cestaro: «Valorizzare il sacrificio che molti collaboratori riversano nel percorso di crescita e formazione dei propri figli è per noi un modo di mantenere quel legame familiare che ritenia ...

Segnala oggitreviso.it: Unicomm premia 79 giovani talenti: borse di studio per i figli dei collaboratori - Premiare il merito scolastico e investire nella formazione delle nuove generazioni non è solo un gesto simbolico: è una scelta strategica che guarda al futuro con ottimismo. Unicomm si conferma ...