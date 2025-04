Coppia uccisa a Roma contro di loro almeno sei colpi pistola

almeno sei i colpi d'arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri a Roma contro una Coppia di cittadini cinesi uccisa in via Prenestina, all'altezza del Pigneto. I due 53enni stavano rientrando a casa in bici quando, a pochi metri dal palazzo in cui vivevano, i killer si sono avvicinati a bordo di una moto e hanno aperto il fuoco. Le vittime sono state centrate alla nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto i militari della VII Sezione rilievi del Nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Dante. Al momento non si esclude alcuna pista, da un regolamento di conti alla rapina finita male. Tgcom24.mediaset.it - Coppia uccisa a Roma, contro di loro almeno sei colpi pistola Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sonosei id'arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri aunadi cittadini cinesiin via Prenestina, all'altezza del Pigneto. I due 53enni stavano rientrando a casa in bici quando, a pochi metri dal palazzo in cui vivevano, i killer si sono avvicinati a bordo di una moto e hanno aperto il fuoco. Le vittime sono state centrate alla nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto i militari della VII Sezione rilievi del Nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Dante. Al momento non si esclude alcuna pista, da un regolamento di conti alla rapina finita male.

Sparatoria mortale nella notte a Roma. Un uomo e una donna sono stati freddati in strada intorno alle 23 in via Prenestina, nella zona periferica della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, i ...

Sono almeno sei i colpi d'arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri a Roma contro una coppia di cittadini cinesi uccisa in via Prenestina, all'altezza del Pigneto. I due 53enni stavano ...

Sangue e piombo al Pigneto: un uomo e una donna sono stati uccisi sotto casa loro. Il duplice omicidio s’è registrato intorno alle 23 di ieri sera. Le vittime, entrambe di nazionalità cinese e ...

Spari in strada a Roma, uccisa una coppia di cinesi: contro di loro almeno 6 colpi di pistola - Il killer li ha attesi nel palazzo Aveva citofonato i condomini. Si valuta la pista sentimentale. Esclusa la rapina

Coppia uccisa a Roma, contro di loro almeno 6 colpi pistola - Sono almeno sei i colpi d'arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri a Roma contro una coppia di cittadini cinesi uccisa in via Prenestina, all'altezza del Pigneto.

Roma: chi era la coppia uccisa nella sparatoria al Pigneto - E' una coppia di origine cinese, lui 50 anni, lei 40, le due persone freddate a colpi d'arma da fuoco in via Prenestina, all'altezza del civico 70, sotto la Tangenziale Est, nella periferia di Roma.