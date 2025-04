L’amore di Lauro per Roma e i suoi fan concerto a sorpresa a Piazza di Spagna

Lauro, uno del Popolo. Il cantante Romano non ha mai nascosto la voglia di mantenere un contatto costante e vero con il suo pubblico, quel “Senato” da sempre giudice supremo del successo di ogni artista, lui in primis. Se a ciò si aggiunge L’amore viscerale per la propria città, Roma, si spiega perché abbia scelto, a sorpresa – rivelato solo poche ore prima dalle sue pagine social – di esibirsi in un live show nella suggestiva cornice di Trinità dei Monti, per presentare alcuni brani del suo nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile.Roma, stanotte è per te. Ci vediamo oggi 14 APRILE A Piazza DI Spagna alle 20.30 nella mia Roma. Visualizza questo post su Instagram Come riporta il sito Ansa: “Sotto una pioggia leggera, Achille Lauro, davanti a circa duemila fan assiepati intorno alla fontana della Barcaccia, in Piazza di Spagna a Roma, ha presentato in anteprima alcuni brani del nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile. Dilei.it - L’amore di Lauro per Roma e i suoi fan: concerto a sorpresa a Piazza di Spagna Leggi su Dilei.it Achille, uno del Popolo. Il cantanteno non ha mai nascosto la voglia di mantenere un contatto costante e vero con il suo pubblico, quel “Senato” da sempre giudice supremo del successo di ogni artista, lui in primis. Se a ciò si aggiungeviscerale per la propria città,, si spiega perché abbia scelto, a– rivelato solo poche ore prima dalle sue pagine social – di esibirsi in un live show nella suggestiva cornice di Trinità dei Monti, per presentare alcuni brani del suo nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile., stanotte è per te. Ci vediamo oggi 14 APRILE ADIalle 20.30 nella mia. Visualizza questo post su Instagram Come riporta il sito Ansa: “Sotto una pioggia leggera, Achille, davanti a circa duemila fan assiepati intorno alla fontana della Barcaccia, indi, ha presentato in anteprima alcuni brani del nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile.

