Bonus giovani confermati incentivi per chi assume under 35

Con la firma dei decreti attuativi da parte dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, sono stati confermati gli incentivi per le assunzioni di giovani under 35, già previsti dal decreto Coesione (legge 95/2024). Si tratta di un Bonus giovani che consiste in sgravi sui contributi per chi assume a tempo indeterminato persone che non hanno mai avuto contratti stabili. La misura è destinata ai datori di lavoro privati su tutto il territorio nazionale, con modalità più vantaggiose nelle regioni del Mezzogiorno. Il Bonus potrà arrivare fino a 500 euro al mese per 24 mesi o fino a 650 euro nelle regioni agevolate. L'obiettivo, dichiarato dai ministeri e nel decreto, è quello di stimolare l'occupazione stabile tra i giovani, favorendo un ingresso più semplice nel mondo del lavoro.

Lavoro, arriva il bonus per l’assunzione dei giovani

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stato varato il decreto che prevede lo sgravio contributivo a carico delle aziende per l’assunzione degli under 35. Il punto dell’economista Gianni ...

Bonus giovani, firmato decreto attuativo: cosa cambia nelle assunzioni degli under 35

(Adnkronos) – Bonus giovani, via libera al decreto attuativo per l'esonero contributivo per le assunzioni degli under 35 mai occupati a tempo indeterminato previsto dal decreto Coesione. A firmare ...

Bonus cultura 2025, oggi domande al via: come ottenere i 500 euro con le Carte giovani e del merito (e cosa comprare)

Bonus cultura 2025 al via. Da oggi, venerdì 31 gennaio, è possibile presentare la domanda per richiedere il contributo dedicato ai più giovani. Come sappiamo, la 18App è...

