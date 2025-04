Canarie i mille volti del divertimento

Canarie non ci si annoia mai, complice quell’eterna primavera che invita a godere il sole, il mare e i monti, così le innumerevoli attività all’aria aperta: escursioni bellissime lungo i sentieri che intrecciano le isole, tuffi nel blu dell’oceano alla scoperta della colorata vita sommersa, adrenalina e vento sulla pelle, cavalcando una tavola da surf o windsurf. Oppure del buon relax, lungo qualche spiaggia dorata accarezzata dalla brezza marina, nei villaggi dell’entroterra, dove la vita è scandita da ritmi tranquilli, oppure nella magica contemplazione di un tramonto che sfuma l’orizzonte atlantico nei toni caldi dell’imbrunire, magari con un cocktail tropicale o un bicchiere di vino locale alla mano, incipit di una serata all’insegna del divertimento. Alle Canarie non manca mai quel pizzico di movida per chi desidera vivere la notte, così l’arte, per arricchire le giornate con la bellezza della cultura canaria e le opere dei suoi protagonisti. Ilfattoquotidiano.it - Canarie, i mille volti del divertimento Leggi su Ilfattoquotidiano.it Allenon ci si annoia mai, complice quell’eterna primavera che invita a godere il sole, il mare e i monti, così le innumerevoli attività all’aria aperta: escursioni bellissime lungo i sentieri che intrecciano le isole, tuffi nel blu dell’oceano alla scoperta della colorata vita sommersa, adrenalina e vento sulla pelle, cavalcando una tavola da surf o windsurf. Oppure del buon relax, lungo qualche spiaggia dorata accarezzata dalla brezza marina, nei villaggi dell’entroterra, dove la vita è scandita da ritmi tranquilli, oppure nella magica contemplazione di un tramonto che sfuma l’orizzonte atlantico nei toni caldi dell’imbrunire, magari con un cocktail tropicale o un bicchiere di vino locale alla mano, incipit di una serata all’insegna del. Allenon manca mai quel pizzico di movida per chi desidera vivere la notte, così l’arte, per arricchire le giornate con la bellezza della cultura canaria e le opere dei suoi protagonisti.

Potrebbe interessarti anche:

Affermazione di sé, arte, spreco. La moda e i suoi mille volti

In una società che cambia velocemente nel modo di pensare, di comportarsi e di vestire, tanto da essere definita fluida, la moda è sicuramente uno specchio di questa trasformazione. Che la moda ...

Mille volti di Eleonora Giorgi, dea del cinema dai capelli d’oro e occhi di ghiaccio che lascia in eredità una lezione di resilienza e dignità

Ci mancherà, tanto. E non solo per il suo iconico ruolo di musa della commedia all’italiana, ma perché Eleonora Giorgi era e ha rappresentato molto di più… Sorta di dea nordica dai capelli d’oro e ...

Tendenza dell’estate: i mille volti della camicia bianca

Life&People.it | Simbolo di eleganza senza tempo, la camicia bianca è il capo imprescindibile nel guardaroba femminile. Indossata dalle grandi icone di stile e reinterpretata dai più celebri ...

Isole Canarie: un paradiso vulcanico tra Oceano Atlantico e natura incontaminata. Green, digitali e “rosa”, ecco le nuove Canarie. I luoghi che ti consigliamo di non farti sfuggire. Proudly Gran Canaria. ll 30 maggio è El Día De Canarias, una giornata speciale per svelare i tesori naturali delle Isole Canarie. Canarie, un viaggio tra oceano, parchi naturali, vulcani, borghi e spiagge. Canarie, le isole fortunate anche d’inverno. Ne parlano su altre fonti

ansa.it comunica: Coronavirus: Canarie, mille persone in quarantena - (ANSAmed) - ROMA, 25 FEB - Mille persone in quarantena nell'hotel H10 Costa Adejie Palace, nella località di Adejie (isola di Santa Cruz de Tenerife, Spagna), dove si trovava alloggiato con la ...

msn.com comunica: Alle Canarie trovi questi percorsi a piedi che ti faranno innamorare - Alle Canarie, ci sono itinerari nascosti per scoprire ... Le isole sono attraversate da mille sentieri che conducono a paesaggi, parchi, riserve e siti di interesse scientifico dal valore ...

Come scrive primamilanoovest.it: Inaugurata la mostra di dipinti di Sergio Marin «Mille volti» - Inaugurata sabato mattina, nella sala Artemisia Gentileschi all’interno del Palazzo comunale di Corbetta, la mostra di dipinti di Sergio Marin intitolata «Mille volti», organizzata dall’associazione « ...