Calvo Juventus club pronto a ridefinire il suo assetto dirigenziale ecco quale ruolo avrà a partire dalla prossima estate

JuventusNews24Calvo Juventus, club pronto a ridefinire il suo assetto dirigenziale: ecco quale ruolo avrà a partire dall’estate secondo la Gazzetta dello SportCi sono degli aggiornamenti per quanto riguarda Francesco Calvo e su quello che potrebbe essere il suo nuovo ruolo all’interno della Juventus a partire dalla prossima stagione.Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport l’idea del club bianconero è quella di affidare a Calvo un ruolo ancora più operativo anche nell’area sportiva. Un discorso che dovrebbe riguardare con ogni probabilità anche Giorgio Chiellini.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calvo Juventus, club pronto a ridefinire il suo assetto dirigenziale: ecco quale ruolo avrà a partire dalla prossima estate Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24il suodall’secondo la Gazzetta dello SportCi sono degli aggiornamenti per quanto riguarda Francescoe su quello che potrebbe essere il suo nuovoall’interno dellastagione.Secondo quanto riportato questa mattinaGazzetta dello Sport l’idea delbianconero è quella di affidare aunancora più operativo anche nell’area sportiva. Un discorso che dovrebbe riguardare con ogni probabilità anche Giorgio Chiellini.Leggi sunews24.com

