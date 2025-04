Procura di Milano reimputazione per Santanchè e coimputati nel caso Visibilia

Procura di Milano contesta a Daniela Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo va riscritto. In base alla nuova giurisprudenza oggi il Tribunale di Milano, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, ha chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. Il Tribunale di Milano ha chiesto ai pm anche di "produrre", ossia inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società. Il presidente del collegio, Giuseppe Cernuto, a cui è stata posta una questione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, ha rinviato l'udienza al prossimo 13 maggio. Quotidiano.net - Procura di Milano: reimputazione per Santanchè e coimputati nel caso Visibilia Leggi su Quotidiano.net I capi di imputazione con cui ladicontesta a Danielae ai suoile false comunicazioni sociali per ile alla società le carenze nel modello organizzativo va riscritto. In base alla nuova giurisprudenza oggi il Tribunale di, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, ha chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo disrl in liquidazione. Il Tribunale diha chiesto ai pm anche di "produrre", ossia inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società. Il presidente del collegio, Giuseppe Cernuto, a cui è stata posta una questione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, ha rinviato l'udienza al prossimo 13 maggio.

Potrebbe interessarti anche:

Stadio San Siro a Milan e Inter, la Procura di Milano avvia un’indagine

Indagine della Procura di Milano sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter: ecco qual è la situazione

Grande Fratello, il Codacons contro la truffa del televoto: oggi l'esposto in Procura a Milano

Le associazioni dei consumatori hanno messo nel mirino il reality show di Canale 5: sotto accusa il sistema del televoto dopo le parole di Alfonso Signorini a Striscia La Notizia Il Grande Fratello ...

La procura di Milano indaga su Amazon per frode fiscale. Il colosso potrebbe dover pagare fino a 3 miliardi

La Procura di Milano sta indagando il gruppo Amazon per una presunta frode fiscale da 1,2 miliardi di euro. Calcolando anche sanzioni ed interessi si sale fino a 3 miliardi, che riguardano condotte ...

Procura di Milano: nessuna modifica ai capi d'imputazione per la morte di Ramy Elgaml. Tribunale di Milano: «Arresti domiciliari per Davide Lacerenza e Stefania Nobile». Caso Ramy, la Procura conferma l'accusa di omicidio stradale per Fares Bouzidi e il carabiniere alla guida dell'auto. Ramy Elgaml, la Procura conferma l'imputazione di «omicidio stradale» per il carabiniere al volante dell'auto. Caso Abedini, resta il parere negativo della Procura generale alla scarcerazione dell’iraniano. Park Towers, la procura cambia il reato: da abuso d'ufficio a falso in atto pubblico. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Garlasco, la Procura di Milano: «Respingere richiesta semilibertà di Alberto Stasi». Il caso dell'intervista a Le Iene non autorizzata - «Parere parzialmente positivo». Così la sostituta pg di Milano Valeria Marino sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi nell'udienza davanti ai giudici ...

Come scrive ilfoglio.it: La procura di Milano “assolve” La Russa jr. ma lo condanna sul piano etico. L'eredità di Ilda Boccassini - I pm milanesi chiedono l'archiviazione di Leonardo La Russa dall'accusa di violenza sessuale, ma criticano la concezione della donna del figlio del presidente del Senato. Dopo il caso Ruby, la procura ...

Riporta quotidiano.net: Procura di Milano chiede rigetto semilibertà per Stasi, intervista non autorizzata al centro - La Procura di Milano si oppone alla semilibertà di Stasi, valutando un'intervista non autorizzata a 'Le Iene'.