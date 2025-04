Made in Italy CNA Più digità ad artigiani loro sono opere d’arte

Made in Italia, CNA: In queste settimane gli artigiani soffrono le tensioni geopolitiche e la paura dei dazi americaniRoma – Ridare dignità ai mestieri degli artigiani, magari con campagne social per genitori e giovani studenti. Valorizzare l’unicità del prodotto artigiano, il suo essere opera d’arte e di mani. È il messaggio che arriva dall’incontro ‘Il valore del Made in Italy‘, organizzato ieri dalla Cna nell’atelier Home in via Margutta.Elena Balsamini, presidente Cna artistico e tradizionale, pone l’accento sul valore dell’unicità del prodotto È la differenza col prodotto industriale che è sempre uguale a se stesso. L’artigianalità ha la stessa radice dell’.Massimo Goti, presidente Cna legno e arredo, racconta la storia di una cancellata di ferro costruita per un cliente di Tolone. Puntomagazine.it - Made in Italy. CNA: Più digità ad artigiani, loro sono opere d’arte Leggi su Puntomagazine.it in Italia, CNA: In queste settimane glisoffrono le tensioni geopolitiche e la paura dei dazi americaniRoma – Ridare dignità ai mestieri degli, magari con campagne social per genitori e giovani studenti. Valorizzare l’unicità del prodotto artigiano, il suo essere operae di mani. È il messaggio che arriva dall’incontro ‘Il valore delin‘, organizzato ieri dalla Cna nell’atelier Home in via Margutta.Elena Balsamini, presidente Cna artistico e tradizionale, pone l’accento sul valore dell’unicità del prodotto È la differenza col prodotto industriale che è sempre uguale a se stesso. L’artigianalità ha la stessa radice dell’.Massimo Goti, presidente Cna legno e arredo, racconta la storia di una cancellata di ferro costruita per un cliente di Tolone.

