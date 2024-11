Digital-news.it - Swisscom acquisisce Vodafone Italia, approvazione AGCOM. Completamento previsto nel 2025

A seguito del comunicato del 15 marzo 2024 in cui annunciava l’acquisizione di, il 17 settembre 2024ha notificato la transazione all’. In data 6 novembre 2024, quest’ultima ha annunciato di aver dato il via libera incondizionato alla transazione.Nel complesso, l’acquisizione diprocede conformemente ai tempi prestabiliti.si è assicurata il finanziamento per il prezzo di acquisto di 8 miliardi di euro a maggio 2024 e ha ricevuto il via libera incondizionato all’acquisizione sia dalla Presidenza del Consiglio dei ministrino (legislazione sul golden power), che dalla Commissione federale svizzera della concorrenza e dalla Commissione europea (Foreign Subsidies Regulation).La transazione è tuttora soggetta a due altre autorizzazioni normative, tra cui quella dell'autorità antitrustna (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM).