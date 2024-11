Sociale | Santangelo 16 mln per lotta alla povertà estrema e marginalità

Abruzzo24ore.tv - Sociale: Santangelo, 1,6 mln per lotta alla povertà estrema e marginalità

L'Aquila - Azioni finalizzate all’inclusionedelle persone a rischio di gravee interventi diretti in favore dei senza tetto. Prende il nome di InTegra l’ultima iniziativa di inclusioneche vuole avviare la Regione Abruzzo in tema dicontro la. Per fare questo la Regione chiede la collaborazione degli Ambiti distrettuali sociali per elaborare un progetto che “riesca quanto più possibile ad essere efficace e deciso”, dice l’assessore alle Politiche sociali Roberto. In questo senso, è stato pubblico un avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli Ambiti sociali per conoscere quale ambito è disposto ad avviare una progettazione condivisa con la Regione Abruzzo per attingere ai finanziamenti previsti dall’iniziativa InTegra.