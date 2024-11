Gaeta.it - Scoperta maxi truffa da 31 milioni di euro su crediti d’imposta in Campania

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha portato alla luce unadi grande portata legata ai, per un ammontare complessivo di 31di. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno visto il sequestro urgente deicoinvolti, svelando una complessa rete di frode ai danni dello Stato.Il funzionamento dellaLasi basa sull’appropriazione indebita di, previsti dalla legge n. 208/2015. Questa normativa offre incentivi alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno. Le indagini hanno rivelato che un gruppo di 50 aziende, localizzate principalmente nel Sud Italia, ha richiesto fondi per investimenti che in realtà non sono mai stati effettuati.