Quotidiano.net - San Diego d'Alcalá: il santo del giorno, 13 novembre, vita e miracoli

Leggi su Quotidiano.net

Sand': ildel 13Il 13la Chiesa Cattolica celebra Sand', un frate francescano noto per la sua umiltà, il suo servizio ai poveri e i suoi. Nato nel 1400 a San Nicolás del Puerto, nella diocesi di Siviglia,si unì all'Ordine Francescano all'età di circa 30 anni e trascorse gran parte della suain conventi in Spagna e nelle Isole Canarie. Lae le opere di SanSanè famoso per il suo profondo senso di carità e per il suo impegno in favore dei bisognosi. Dopo aver trascorso alcuni anni nelle Isole Canarie, tornò in Spagna dove continuò a lavorare nei conventi, dedicandosi alla cura degli infermi e alla gestione dell'orto conventuale. La sua fama di santità crebbe rapidamente dopo la sua morte, avvenuta il 121463, grazie ai numerosiche gli furono attribuiti.