Ilrestodelcarlino.it - Pulmino travolto dal treno: patteggia l’autista. Morirono due ragazzi disabili

Parma, 13 novembre 2024 – Il 18 novembre 2021 finì con ilche stava guidando, con a bordo due, sotto il viadotto dell'A15 finendo sui binari dove venneda un: un 57enne residente a Fidenza, accusato di omicidio stradale, hato 2 anni e 6 mesi. A perdere la vita furono Nathan Vincenzo Kouli e Maane Anas, due 18enni che stavano tornando da scuola. Il bus tirò inspiegabilmente dritto in una curva, terminando la sua corsa sul percorso ferroviario. Il conducente e l'accompagnatrice deiriuscirono a uscire dal mezzo poco prima dell'arrivo del regionale Piacenza-Ancona. Diverso il tragico destino dei due giovani.